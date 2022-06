Il ds Giuntoli ha indiduato l’obiettivo principale in Kim Min-jae del Fenerbahce. Il difensore sudcoreano ha collezionato 1 gol in 40 presenze complessive con il club turco, in quella che è stata anche la prima stagione in Europa. Il classe 1996 vanta anche 40 presenze con la propria nazionale.

GianlucaDiMarzio.com