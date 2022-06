Napoli – La dirigenza partenopea rimanda al mittente le richieste avanzate dai legali di Mertens riguardo al rinnovo

No assoluto da parte della dirigenza della SSCN alle richieste avanzate dai legali dello Stirr Associates, lo studio degli avvocati Stijn Francis e Laurens Melotte, riguardo al rinnovo contrattuale del calciatore belga Dries Mertens. Questa la risposta di De Laurentiis all’ultimatum che scadeva ieri alle 18, intimato dai curatori degli interessi dell’attaccante, il quale, a questo punto, molto probabilmente, farà una nuova esperienza in un altro club. Troppo distante la domanda e l’offerta, quindi le parti, adesso, sono separate da una barriera abbattibile solamente dal presidente e dal giocatore di adozione napoletana, ovviamente se volessero. Ciro Mertens è un vero idolo per i tifosi azzurri che, tuttavia, capirebbero la scelta di lasciare il Napoli del loro beniamino, spinto a chiudere la carriera con un ultimo contratto a suon di milioni.

Fonte : Corriere dello Sport