NAPOLI – Grosso malcontento in diversi azzurri pronti a lasciare la società partenopea

In casa Napoli, purtroppo c’è tanta agitazione ed incertezza per via di un grosso malcontento che serpeggia in alcuni giocatori, che, vistisi quasi esclusi dall’allenatore per cause tecniche, o dal club per motivi economici, sono pronti a lasciare il capoluogo campano. Ovviamente parliamo dei vari Ospina, Koulibaly, Fabian, Politano e Mertens, primo tra questi ad essere ai margini del nuovo progetto a causa dell’esosa richiesta per il rinnovo. Il solo Zielinsky non ha parlato e si è tirato fuori dalla mischia dicendo di non avere alcuna intenzione di andar via da Napoli. Per quanto riguarda Ospina, il portiere colombiano sembra scomparso dai radar, nessuna traccia di dove sia, per cui il club ha pensato bene di rinnovare il contratto al giovane portiere italiano; nel frattempo è nato un caso Fabian, il quale ha messo le mani avanti, rispondendo no ad ogni possibilità di allungamento di contratto. Poi c’è Koulibaly, che, nonostante l’amore per la città ed i tifosi, difficilmente accetterà la decurtazione di ingaggio proposta da De Laurentiis, quindi è facile che resti solo fino alla scadenza naturale del contratto in essere. Infine c’è Matteo Politano, amareggiato per come lo ha gestito quest’anno il tecnico toscano.

Fonte: Corriere del Mezzogiorno