Luciano Spalletti non sarebbe entusiasta dell’arrivo di Gerard Deulofeu al Napoli. È questa l’indiscrezione rilanciata dall’edizione odierna del Corriere dello Sport sullo spagnolo. I motivi? L’ex Milan è un giocatore devastante – si legge – ma in un calcio che non è quello dell’allenatore di Certaldo.

Fonte: tuttomercatoweb.com