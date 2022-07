Luca Marchetti: “Koulibaly-Juve decide il giocatore”

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto il giornalista di “Sky Sport” Luca Marchetti.

“La situazione di Koulibaly è da seguire, il rapporto tra Juve e Napoli non è il massimo. Nelle recenti storie ci sono stati incontri e scontri tra Juventus e Napoli.

Nel caso di Higuain c’è stato il pagamento della clausola, mentre per Koulibaly non c’è. Per chiudere un’operazione almeno una delle parti deve essere convinta, al momento Koulibaly non ha questa voglia di andare alla Juve.

Se non hai il “si” del giocatore è inutile iniziare a parlare con la società.

Una grande squadra come la Juve quando sa che deve intervenire sul mercato non può lasciare le strade a metà, inoltre, per Allegri Koulibaly è la miglior scelta.

Con Ramadani non si parla solo di Koulibaly, ma è inevitabile pensarci e ne hanno parlato. Sarà Koulibaly a dover dire a Ramadani se continuare a parlare con la Juventus.

Non credo che la Juventus sia la prima scelta per Koulibaly, ma questo non significa che non ci andrà mai.

Koulibaly può rimanere a Napoli anche a scadenza”.