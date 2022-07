Mercato – Aut aut di Delofeu al Napoli: intende aspettare ancora dieci giorni, poi vedrà il da farsi

L’esterno dell’Udinese Gerard Delofeu, da tempo promesso sposo del Napoli si è detto stanco di rimanere in stand by in attesa degli eventi, per cui ha fatto sapere al club di De Laurentiis che attenderà ancora dieci giorni per avere la conferma del suo trasferimento alla corte di Spalletti. Una sorta di aut aut inderogabile, dopodiché il calciatore spagnolo dirotterà su altre piste. In realtà la trattiva con il club friulano è quasi definita e l’accordo sull’ingaggio di Delofeu c’è ma l’affare è bloccato perchè legato alle uscite. Se prima non viene ceduto uno tra Politano, Petagna, o Ounas, non possono esserci nuove entrate. Dunque il ds azzurro dovrà affrettarsi a chiudere per questi giocatori che hanno chiesto di andar via, se vuole passare agli acquisti. Pur avendo tanti estimatori l’ex Barcellona e Milan ha scelto il Napoli anche perché affascinato dall’idea di disputare la Champions League. Il problema però resta se non ci saranno prossimamente sviluppi sul fronte cessioni. Per quanto riguarda la cifra da sborsare alla famiglia Pozzo, si parla di 18 milioni tra quota fissa e bonus, tuttavia la cifra potrebbe essere abbassata se entrasse nell’affare il talentuoso fantasista cresciuto nel vivaio partenopeo, Gianluca Gaetano, fresco di promozione in A con la Cremonese.