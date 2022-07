NAPOLI – Koulibaly, affascinato dalla Premier ha, per ora, declinato l’offerta di De Laurentiiis, promettendo, però, di rifletterci su

Malgrado il grande sforzo economico messo sul piatto dal patron azzurro per trattenere Kalidou Koulibaly, a Napoli, fino al 2027, non ci sono stati sviluppi positivi. Il fortissimo difensore senegalese, per il momento, ha declinato l’offerta di 6 milioni da parte del club partenopeo, tuttavia ha promesso di rifletterci su. Il centrale azzurro è mosso più che da un fattore economico, dal desiderio di voler vincere qualche trofeo importante in un grande Club, magari giocare in Premier con il Chelsea, dove ritroverebbe Jorginho. Non bisogna biasimare il giocatore che ha tutta l’intenzione, alla fine della stagione che sta per cominciare, di mettersi in gioco in un’altra realtà dato che probabilmente col Napoli, difficilmente, si vincerà. D’altronde il suo desiderio merita rispetto, essere ambizioso non è poi un difetto. Ciò nonostante non possiamo ancora dire con certezza che il gigante della nazionale Senegalese vincitore della Coppa d’Africa andrà via nel 2023, a parametro zero. Tutto può succedere!