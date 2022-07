Napoli – Il trio delle meraviglie di Sarri è definitivamente scomparso ma la sua leggenda rimarrà per sempre

Vi ricordate il trio, o tridente delle meraviglie portato in auge da Maurizio Sarri durante la sua permanenza sulla panchina del Napoli? Naturalmente stiamo parlando di Calljon. Mertens ed Insigne. Tre giocatori che hanno fatto la storia del club azzurro realizzando una caterva di reti. I numeri parlano chiaro, in tre hanno messo a segno oltre 350 goal. Purtroppo lo scudetto, sebbene questi dati straordinari , non fu raggiunto per un niente e per fattori estranei, tuttavia è senz’altro loro la leggenda che rimarrà per sempre nei cuori dei tifosi napoletani . Attualmente, con la partenza del talento di Frattamaggiore e quella quasi sicura dell’attaccante belga, il trio delle meraviglie è definitivamente scomparso dalla scena.