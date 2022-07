Empoli, Luperto ha firmato

L’Empoli ha chiuso per il ritorno in Toscana di Sebastiano Luperto, difensore classe 1996 di proprietà del Napoli. Il club toscano riporterà l’ex Crotone all’Empoli con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto, dopo l’ultima stagione giocata in prestito secco con la maglia azzurra. Luperto ha firmato in questi minuti il nuovo contratto con l’Empoli.

Sebastiano Luperto nell’ultima stagione di Serie A ha giocato 24 partite con la maglia dell’Empoli, contribuendo alla salvezza dei toscani sotto la guida di Andreazzoli. Ora, anche col nuovo allenatore Zanetti, è pronto per il ritorno in Toscana.

