Spalletti caccia Osimhen dall’allenamento: “Stai parlando troppo”

Luciano Spalletti ha cacciato Victor Osimhen dall’allenamento pomeridiano del Napoli a causa di alcune proteste del nigeriano in partitella ritenute eccessive dal tecnico toscano. Tutto è nato da un contrasto tra Anguissa e il nuovo arrivato Ostigard. Per l’attaccante nigeriano si trattatava di un fallo, ma non il tecnico che e ha fatto proseguire l’azione. Scelta rimasta indigesta a Osimhen che si è arrabbiato, rivolgendo qualche parola di troppo all’autore del fallo Anguissa. Il nigeriano va oltre con le proteste, a quel punto Spalletti decide di cacciarlo. dall’allenamento.

