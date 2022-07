Amichevole, il Benevento cade contro il Cosenza: molta manovra ma problemi in zona gol

Quella che sta per iniziare sarà una settimana importante per il calciomercato del Benevento. L’attaccante Lapadula è pronto a sottoporsi alle visite mediche per poi annunciare ufficialmente il suo passaggio al Cagliari. Subito dopo il Benevento definirà il trasferimento di La Gumina dalla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto.

Prosegue, nel frattempo, la preparazione in vista della prossima stagione agonistica. Ieri la squadra ha disputato un amichevole contro il Cosenza, che ha visto la vittoria dei calabresi con una rete di Prestianni. Tutto sommato, nonostante i carichi di lavoro e la temperatura, si è vista una Strega che ha cercato sovente la verticalizzazione. Squadra manovriera ma con qualche errore di troppo in fase di disimpegno. C’è ancora da lavorare per ottenere una forma accettabile, ma non bisogna trascurare le difficoltà evidenziate in zona d’attacco.