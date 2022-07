NAPOLI – Al via, dalle 17 di oggi, la campagna abbonamenti stagione 2022/23

Da oggi pomeriggio, lunedì 25 luglio, ore 17, prenderà il via la campagna abbonamenti al Calcio Napoli per la stagione 2022/23; L’acquisto delle tessere sarà consentito ai soli possessori della Fidelity Card, “Fan Stadium Card”, con relativo caricamento digitale del titolo. Inoltre sarà rilasciato un tagliando nominativo con l’indicazione del settore e del posto assegnato. Tariffe ridotte per donne e nucleo familiare:

Sconto del 50% per gli under 14

Sconto del 30% per il secondo componente della coppia

Sconto del 10% per le donne

Ma ecco il listino prezzi completo

Per comprare l’abbonamento basterà collegarsi al sito ufficiale della SSCN alla sezione ‘stadio’ oppure alla sezione ‘biglietti’, oppure nei punti vendita autorizzati. Quest’anno è possibile cambiare l’utilizzatore ma soltanto per cinque gare. Altra novità di questa stagione è la possibilità di assistere gratuitamente ad un massimo di 4 allenamenti della squadra, qualora il Napoli dovesse svolgerli allo stadio Maradona, e non a Castel Volturno.