Mercato Napoli – Nandez sarà il sostituto di Fabian Ruiz?

Ore caldissime, in tutti i sensi, per il direttore sportivo del Napoli Giuntoli, impegnato a completare la squadra di Spalletti. Intensissimi, al momento, i contatti tra il club azzurro ed il Sassuolo per definire una volta per tutte l’affare Raspadori, mentre con il PSG bolle in pentola la trattativa che porterebbe nella capitale transalpina lo spagnolo Fabian Ruiz. Parallelamente il Napoli dovrebbe prendere dai parigini il portiere costaricano Keylor Navas. Qualora si concretizzasse la cessione di Fabian, Giuntoli sarebbe sulle tracce del centrocampista uruguagio del Cagliari Nandez. Non è affatto una novità questo nome, infatti il calciatore rossoblù è seguito da diverso tempo dal club di De Laurentiis, che adesso potrebbe chiudere l’operazione con il presidente Giulini, il quale aveva promesso al calciatore di lasciarlo andar via in questa stagione. Dunque un portiere, un centrocampista ed un attaccante, tutti di qualità, i prossimi acquisti della SSCN, ma ci saranno anche delle cessioni, oltre al giocatore spagnolo potrebbero partire Petagna, ricercato con insistenza dal Monza, Meret che non accetterebbe di continuare a fare il comprimario, e i giovani Zerbin e Gaetano che andrebbero nuovamente in prestito a qualche squadra media di serie A, per completare il loro processo di crescita.

Fonte: Sky Sport