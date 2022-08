Napoli, Simeone vicino: le cifre dell’operazione

Il Napoli è vicinissimo a chiudere con l’Hellas Verona per Giovanni Simeone. Dopo la definizione del passaggio di Andrea Petagna al Monza, il club azzurro ha accelerato per chiudere per l’attaccante argentino.

Giovanni Simeone è vicino a diventare un nuovo giocatore del Napoli. La trattativa con l’Hellas Verona non è ancora chiusa, ma è in fase di definizione. L’attaccante classe 1995 prenderà il posto di Andrea Petagna, che si trasferirà al Monza e sarà il nuovo attaccante della squadra di Giovanni Stroppa.

Intanto, l’operazione dovrebbe chiudersi sulla base di un prestito oneroso a 3,5 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Una volta limati gli ultimi dettagli, si procederà con le visite mediche e la firma del contratto.

Giovanni Simeone, riscattato dall’Hellas Verona dopo un’ottima stagione con la maglia gialloblù, è pronto ad una nuova avventura, questa volta alla corte di Luciano Spalletti. Nella passata stagione, il classe 1995 ha giocato 35 partite in stagione, impreziosite da 17 reti e 6 assist. Dopo essere arrivato in Italia con la maglia del Genoa, l’argentino è pronto per una nuova avventura. Ha già vestito la maglia della Fiorentina e del Cagliari, oltre a quella dell’Hellas Verona.

