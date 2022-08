L’ad del Sassuolo ha parlato della trattativa con il Napoli per Raspadori

La trattativa tra il Napoli e il Sassuolo per Giacomo Raspadori prosegue a oltranza. Gli azzurri hanno offerto finora 28 milioni più 5 di bonus per il classe 2000, l’offerta non è stata però ritenuta adeguata dal Sassuolo.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se si possa arrivare ad una fumata bianca, con il Napoli pronto ad alzare l’offerta.

Della trattativa, ai microfoni di Radio Radio, ha parlato l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali: “Raspadori al Napoli? Può essere che non si concluda nulla”, è la stata la risposta dell’ad neroverde.

GianlucaDiMarzio.com