Spalletti: “Il club ha centrato gli obiettivi. E le ambizioni restano alte”

Il conto alla rovescia per il Napoli dice -2. Lunedì sarà il momento dell’esordio in Serie A, al Bentegodi contro il Verona. Le prime parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa, però, non sono sulla partita, ma sulla rosa che affronterà la stagione che sta per cominciare. L’allenatore azzurro ha parlato di “obiettivi centrati al 100%. Adesso si parla di un Napoli che non vede più quei giocatori importanti che hanno permesso i buoni risultati degli ultimi anni, si parla di un nuovo ciclo con questa rosa. Se si parla di Napoli le ambizioni sono sempre alte, altissime, abbiamo una città alle spalle che lo merita e dobbiamo subito assumerci le responsabilità. Poi, l’idea che sia io a gettare le basi dei prossimi anni è una responsabilità che mi assumo volentieri e che mi stimola moltissimo”.

Gazzetta.it