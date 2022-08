IL PUNTO SULLA A – Seconda giornata, Napoli, ancora capolista

Dopo gli anticipi del sabato, ieri, la seconda giornata di serie A ha proposto altre quattro gare che hanno registrato un’ulteriore esaltante successo degli azzurri di Spalletti, al Maradona , per 4 a 0 contro la matricola Monza, quindi tre pareggi, il primo nel derby toscano tra Empoli e Fiorentina, 0 a 0 il risultato, il secondo tra Bologna e Verona e infine il terzo tra Atalanta e Milan, entrambi per 1 a 1. Grazie alla vittoria sui brianzoli, il Napoli raggiunge l’Inter a punteggio pieno ma, per ora, guida la classifica in solitaria avendo la migliore differenza reti ed il maggior numero di reti segnate. Quest’oggi la giornata andrà in archivio con i posticipi Roma – Cremonese e Sampdoria – Juventus.