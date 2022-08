Il Benevento supera il Frosinone con una doppietta di Forte

Dopo la prestazione di carattere a Genoa, il Benevento affronta tra le mura amiche un Frosinone in grande forma. Gli uomini di mister Grosso sono reduci da due vittorie consecutive. Il Benevento può contare sugli arrivi di Ciano e Veseli che partiranno dalla panchina, ma in settimana ci saranno ulteriori innesti che daranno a Caserta ulteriori frecce a disposizione del proprio arco.

Nei ciociari nessun cambio rispetto alla scorsa gara contro il Brescia. Pertanto con Turati tra i pali, Oyono, Lucioni, Szyminski, Cotali formano il quartetto difensivo. A centrocampo agiranno Boloca e Kone. In attacco Rohden, Caso, Garritano agiranno alle spalle di Moro.

Il Benevento recupera La Gumina che farà coppia in attacco con Forte. A protezione di Paleari, Capellini, Glik, Barba. Centrocampo a cinque con Letizia e Masciangelo che saranno i quinti, mentre Karic, Viviani, Acampora, i centrali. In attacco La Gumina e Forte.

Arbitra il match Pairetto della sezione di Nichelino.

La gara

Al 3′ ci prova Rohden che costringe Paleari alla deviazione in angolo. Parte forte il Frosinone che al 6′ con Caso impegna ancora il portiere del Benevento. Ancora un pericolo per la Strega: al 13′ Caso ruba il pallone a Paleari e prova a calciare in porta ma salva sulla linea Barba. Rigore per il Benevento al 17′: Lucioni stende Forte che lo aveva superato con una finta di corpo. Ammonizione per il difensore. Dal dischetto Forte calcia centralmente e spreca incredibilmente l’ occasione del vantaggio. Ospiti che fanno girare bene il pallone. Nel momento migliore del Frosinone, che al 32′ aveva spedito alto un colpo di testa di Rohden, è il Benevento a passare in vantaggio con un colpo di testa dello “squalo” Forte al 35′, bravo a girare a rete un cross di Masciangelo. Annullato un agli ospiti per una posizione di fuorigioco. A nulla vale l’ esultanza di Garritano. Concessi tre minuti di recupero nei quali il Benevento raddoppia con Forte: il rinvio di Kone arriva a Forte che mette in rete da buona posizione. Il Var richiama l’ arbitro che annulla la rete. Gara divertente, che vede la Strega chiudere questa prima frazione in vantaggio.

Al 56′ il Frosinone protesta per un contatto in area tra Viviani e Garritano ma l’ arbitro fa giocare e concede la rimessa dal fondo. Pari del Frosinone al 59′: Rohdén serve Garritano che è freddo davanti a Paleari e sigla l’1-1. Dura poco la gioia del Frosinone perché Forte riporta di nuovo il Benevento in vantaggio al 61′: conclusione di La Gumina e lo “squalo” si avventa sulla respinta del portiere per insaccare il 2-1. Cambi per il Benevento che al 64′ manda in campo Tello e Foulon al posto di Acampora e Mascianngelo. Il Frosinone al 69′ entrano Lulic, Ciervo e Mulattieri per Boloca, Rohdén e Caso. Annullata una rete a Garritano al 74′. Al 77′ nel Benevento entra Improta al posto di Letizia. Ammonito Cotali nel Frosinone per una trattenuta su Karic. All’ 81′ il Frosinone manda in campo Bocic per Oyono. Annullato un gol a La Gumina all’ 83′ per un fuorigioco di Tello. Giallo per il colombiano all’ 84′ per fallo tattico. Nel Benevento entra Ciano per La Gumina all’ 85′ e il Frosinone richiama in panchina Moro e mette dentro Borrelli. Cartellino giallo per Foulon all’ 87 che commette fallo su Lucioni. Miracolo di Paleari all’ 88′ su Borrelli che respinge una sua conclusione. L’ arbitro concede cinque minuti di recupero nei quali viene ammonito Garritano. Preziosa vittoria della Strega.