NAPOLI – Procede spedita la vendita dei tagliandi per il match con il Lecce di mercoledì prossimo

Oggi il Napoli gioca, a Firenze il delicato match con la Fiorentina, per il primo vero test significativo di questo campionato ma i tifosi azzurri sono già proiettati alla prossima partita casalinga contro il Lecce di mercoledì 31 agosto alle 20,45. A quattro giorni dalla gara, procede spedita la vendita dei biglietti; già esaurita la Curva B superiore, mentre restano pochissimi biglietti per Distinti e Curva A. Ricordiamo i prezzi praticati dalla società per Napoli – Lecce:

Tribuna Posillipo € 70,00

Tribuna Nisida € 55,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 40,00

Curve anello superiore € 30,00

Contro i salentini, che potranno contare anche sul nuovo acquisto di lusso, peraltro campione del mondo, Samuel Umtiti, sugli spalti del Maradona, ancora una volta si registreranno non meno di 40mila spettatori.