Mercato – Ciro Venerato annuncia il passaggio di Fabian Ruiz al PSG

Il famoso giornalista napoletano Ciro Venerato, espertissimo di calciomercato ha annunciato l’avvenuta intesa tra Napoli e PSG per il passaggio del centrocampista spagnolo al club parigino. Il suo cartellino costerà 25 milioni di euro, dei quali 22 milioni come quota fissa e 3 milioni variabili. Da domani, quindi l’ex Betis Siviglia si aggregherà alla rosa del tecnico Galtier. L’affare libera la posizione del portiere Keylor Navas che sta per diventare un nuovo giocatore del Napoli; il costaricano, a breve, firmerà un contratto con la società partenopea a tre milioni a stagione per due anni. Navas, ora, attende soltanto la buonuscita da parte dei transalpini, che sarà di otto milioni di euro.