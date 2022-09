Mertens è a Napoli. I tifosi lo vogliono al Maradona per la sfida contro il Liverpool

Questa sarà la notte di Napoli-Liverpool, del ritorno in Champions League per gli uomini di Spalletti. Lavezzi, che avrà un ruolo da opinionista per Amazon Prime Video, si godrà la sfida dal Maradona, che quando si chiamava ancora San Paolo l’ha visto spesso protagonista di queste serate speciali. Ma i tifosi azzurri potrebbero riaccogliere un altro ex. Si tratta di Dries Mertens che, come testimoniano le foto condivise su Instagram, sono a Napoli. I sostenitori partenopei sperano possa essersi il giusto e meritato saluto dell’intero stadio, che tornerà sold-out proprio in occasione dell’esordio contro il Liverpool. D’altronde il prossimo allenamento del belga col Galatasaray è fissato a giovedì 8 alle 17.30. Avrebbe tutto il tempo per godersi lo show degli ex compagni e far ritorno in Turchia…

