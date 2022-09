Rangers-Napoli a rischio rinvio per il lutto in UK. Ma il calendario Uefa è fitto d’impegni

Dopo la morte della regina Elisabetta II, il Regno Unito osserverà un periodo di lutto di dieci giorni, attività sportive comprese. Certamente si fermeranno i campionati e le coppe domestiche in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord. Il dubbio resta quello legato alle competizioni europee. I Rangers dovrebbero ospitare a Ibrox il Napoli di Luciano Spalletti nella sfida di Champions League prevista martedì 13 settembre alle 21. Il giorno dopo, invece, i connazionali del Celtic sono attesi in Polonia per il match contro lo Shakhtar Donetsk.

Secondo diverse testate scozzesi, sia Rangers che Celtic starebbero cercando un modo per rinviare e riprogrammare le partite, ma il calendario Uefa, anche in virtù degli impegni nazionali, è praticamente saturo. Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi sulla questione, che riguarderebbe anche l’Italia.

