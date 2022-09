ANTICIPI DI A DEL SABATO- Vincono tutte le tre big impegnate

La sesta giornata di serie A si è aperta con gli anticipi del sabato, con le sfide Napoli – Spezia, Inter -Torino ed infine Sampdoria – Milan. Tutte e tre le big del campionato hanno vinto la loro partita, seppur col minimo scarto; gli azzurri hanno avuto la meglio sui liguri solo nel finale, con un gol del neo acquisto Raspadori, gli uomini di Inzaghi, contro un’ ottima squadra granata, hanno raggiunto l’obiettivo grazie ad una rete di Brosovic, mentre il Milan si è imposto a Genova, sponda blucerchiata per 2 a 1, con non poche difficoltà. Match winner il francese Giraud su rigore. In attesa del risultato dell‘Atalanta, Napoli e Milan sono, al momento, primi in classifica con 14 punti. Oggi si giocheranno altre sei partite ed il turno si concluderà domani con il posticipo Empoli – Roma.