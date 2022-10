LA PARTITA – Ajax-Napoli 1-6, azzurri super ad Amsterdam

Il Napoli batte l’Ajax 6-1 ad Amsterdam, apre le marcature Kudus per la squadra di casa, ma gli azzurri vanno a segno con una doppietta di Raspadori e i gol di Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Zielinski e Simeone.

PRIMO TEMPO

Al 3’ azzurri vicini al vantaggio con Raspadori che prova la conclusione dal limite dell’area, ma il pallone termina di poco a lato. Al 9’ passa in vantaggio l’Ajax con Kudus che devia il pallone su un tiro di Taylor. Al 15’ oro dalla distanza di Kvaratskhelia, ma il pallone termina di poco fuori. Al 17’ arriva il pareggio del Napoli con Raspadori, che viene servito da un lancio di Olivera e di testa spedisce il pallone in rete. Al 33’ passa in vantaggio il Napoli: Kvaratskhelia serve con un cross Di Lorenzo che di testa insacca. Al 45’ terzo gol degli azzurri: Anguissa serve Zielinski, il polacco si invola in area e va a segno,

SECONDO TEMPO

Al 47’ arriva anche il quarto gol ancora una volta con Raspadori, servito da Anguissa. Al 63’ quinto gol degli azzurri: a segno Kvaratskhelia a tu per tu con il portiere. All’80’ c’è anche il sesto gol firmato da Simeone, servito da Ndombele.

IL TABELLINO

Ajax (4-2-3-1): Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Álvarez, Taylor; Berghuis (71′ Brobbey), Tadic, Bergwijn (71′ Klassen); Kudus. A disp.: Stekelenburg, Gorter, Wijndal, Klaassen, Brobbey, Ocampos, Lucca, Grillitsch, Baas, Regeer, Magallan, Francisco Conceicao.All. Schreuder.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski (46′ Ndombele); Lozano, Raspadori (65′ Simeone), Kvaratskhelia (65′ Elmas). A disp.: Idasiak, Sirigu, Juan Jesus, Mario Rui, Elmas, Simeone, Politano, Zerbin, Ostigard, Zanoli, Gaetano. All. Spalletti

Marcatori: 9′ Kudus (A) 18′ Raspadori (N), 32′ Di Lorenzo (N), 45′ Zielinski (N), 48′ Raspadori (N), 63′ Kvaratskhelia (N), 80’ Simeone (N).

Ammoniti: Raspadori (N), Timber (A),

Espulso: Tadic (A) doppia ammonizione

Mariano Potena