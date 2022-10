AJAX-NAPOLI, LE PAGELLE: RASPADORI MVP DEL MATCH! AZZURRI SONTUOSI

MERET 6,5: Sicurissimo, una gran parata e un paio di uscite coraggiose.

DI LORENZO 7: Praticamente perfetto e poi in gol con uno stacco imperioso (ZANOLI: Entra anche lui con lo spirito giusto. Esordio in Champions)

RRAHMANI 6,5: Piccola sbavatura in occasione del gol dell’Ajax, per il resto perfetto in ogni chiusura.

KIM 7: Solito muro invalicabile

OLIVERA 7,5: In grande spolvero e assist al bacio per il primo gol di Raspadori

LOBOTKA 8,5: Dominatore assoluto del centrocampo, sia in fase di costruzione, che di ripiegamento. (GAETANO SV)

ANGUISSA 8 Un’altra partita mostruosa del camerunense. FANTASMAGORICO! Anche oggi mettere a referto degli assist

ZIELINSKI 7: Bravo a sfruttare gli spazi alle spalle della linea avversaria, segnando il gol del 3a1, e mettendoci lo zampino nella seconda rete azzurra. Esce nella ripresa (DOMBELE 6,5: Entra con l’atteggiamento giusto, assist magnifico per il go di Raspadori e una traversa nel finale)

KVICHA 7: Non la migliore prestazione, causa anche il raddoppio sistematico su di lui, ma si rende comunque pericoloso in un paio di circostanze nella prima frazione di gara. Poi trova il primo gol in Champions con un 1-2 delizioso con Raspadori, prima di essere sostituito. Benissimo in fase difensiva. (ELMAS 6)

RASPADORI 9: FANTASTICO. MVP della partita Non solo una doppietta e l’assist ma 65 minuti di qualità a servizio dei compagni. Fa salire la squadra, crea spazi, apre di prima sulle fasce, segna. (SIMEONE 6,5 Anche oggi mette a referto un gol)

LOZANO 7: Salta gli avversari come birilli, gli manca solo il gol, dov’è poco preciso.