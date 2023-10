LA PARTITA – Verona-Napoli 1-3, gli azzurri vincono con Politano e Kvaratskhelia

Il Napoli vince al Bentegodi contro il Verona. Nel primo tempo apre le marcature Politano, poi arriva il raddoppio con Kvaratskhelia. Nella ripresa terzo gol ancora per il georgiano, per il Verona non basta il gol di Lazovic.

PRIMO TEMPO

Al 2’ pericoloso il Verona con Dawidowicz che sugli sviluppi di un calcio d’angolo ci prova di testa a pochi passi da Meret, il portiere spedisce in angolo. Azzurri propositivi in fase offensiva ma non riescono a trovare spazi tra la difesa del Verona. Al 23’ gran conclusione di Raspadori da calcio di punizione, Montipò ci arriva e spedisce il pallone in angolo. Al 27’ passa in vantaggio il Napoli con Politano che viene servito da Raspadori e insacca.. Dopo un minuto altra occasione con Cajuste a tu per tu con Montipò ma ci arriva il portiere. Al 43’ raddoppio del Napoli con Kvaratskhelia che viene servito da Politano e con il sinistro va a segno. Al 45’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 54’ terzo gol degli azzurri con Kvaratskhelia che riceve il pallone da Politano, parte dalla metà campo, si inserisce in area e spedisce il pallone in rete. Al 59’ accorcia le distanze il Verona con Lazovic. Al 70’ Napoli vicino al quarto gol, Zielinski serve Cajuste che prova la conclusione, il pallone termina di poco fuori. Al 90’ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero e al 94’ termina la gara.

IL TABELLINO

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Amione; Faraoni, Hongla, Folorunsho, Doig; Ngonge, Serdar; Djuric. All. Baroni. A disp. Berardi, Perilli, Coppola, Lazovic, Joselito, Saponara, Terracciano, Suslov, Duda, Charlys, Henry, Cruz, Tchatchoua, Mobila, Bonazzoli

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia. A disp. Gollini, Contini, D’Avino, Olivera, Ostigard, Demme, Gaetano, Lindstrom, Zerbin, Simeone

Arbitro: Abisso (VAR: Aureliano)

Ammoniti: Magnani, Faraoni, Mario Rui, Bonazzoli, Lindstrom

Reti: 27′ Politano, 43′ Kvaratskhelia, 55′ Kvaratskhelia, 60′ Lazovic

Mariano Potena