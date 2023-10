LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Kvara e Politano rianimano la squadra

Meret 6.5 – Buona prestazione con interventi decisivi che riscattano le ultime, deludenti, partite.

Di Lorenzo 6 – Il mancato intervento di Rrahmani lo inganna e lo induce all’errore sul gol del Verona. Per il resto, la solita prestazione di personalità nelle due fasi.

Rrahmani 6 – Rientra dopo la lunga assenza e paga un po’ in lucidità in alcune fasi della gara. Il suo ritorno infonde comunque sicurezza alla squadra soprattutto in fase di partenza dal basso.

Natan 6.5 – Altra buona prestazione, senza particolari sbavature, che lo vede protagonista di numerosi duelli fisici con l’enorme Djuric.

Mario Rui 6 – Cerca di dare sostegno alla manovra offensiva sulla sinistra, ricercando le antiche alchimie tattiche.

(Zanoli 6 – Cerca di mettersi in mostra con un paio di accelerazioni, ma non ha tempo di incidere.)

Cajuste 7 – Gara di attenzione e personalità. Utilissimo in fase di recupero palla e bravo pure nel trovare qualche inserimento senza palla.

Lobotka 7 – Bene nel giro palla, ma ancor più prezioso nel sradicare la palla dai piedi degli avversari, con reattività e senso della posizione.

Zielinski 6.5 – Si accende a sprazzi con giocate di qualità che favoriscono il fluire dell’azione offensiva.

(Gaetano s.v.)

Politano 7.5 – Tira in porta, punta l’avversario, segna, fornisce due assit. Partita sontuosa. Grazie a Spalletti per avergli risparmiato inutili fatiche in Nazionale.

(Zerbin s.v.)

Raspadori 7 – Dialoga bene con i compagni, gioca per la squadra e sa rendersi pericoloso provando spesso a calciare in porta. Da punta il suo apporto alla squadra è, senza dubbio, superiore.

(Simeone 6 – Riesce a trovare una buona conclusione ad un quarto d’ora dalla fine, per il resto tanti duelli fisici con i difensori veronesi.)

Kvaratskhelia 7.5 – Giocate di alta classe e due gol che sembrano riportare lui e il Napoli ai tempi migliori.

(Lindstrom s.v.)