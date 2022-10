ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs BOLOGNA, Spalletti vuole l’ennesimo successo

Dopo l’ulteriore successo contro l’Ajax, in casa, di mercoledì scorso, il Napoli si appresta a disputare la decima giornata di campionato, contro il Bologna, domenica, alle 18, allo Stadio Maradona. Gli azzurri devono difendere il primato solitario in classifica dall’assalto delle concorrenti. Spalletti, con i felsinei vuole l’ennesimo successo stagionale per proseguire il momento magico che sta vivendo l’ambiente partenopeo. Sulla carta il match potrebbe apparire facile ma così non è, il Bologna ha gli uomini giusti per mettere in difficoltà chiunque, del resto mai sottovalutare le formazioni cosiddette piccole. Il tecnico toscano dovrà ancora fare a meno, per l’infortunio abbastanza serio, di Rrahmani che rivedremo in campo, solo a gennaio, mentre ha recuperato, finalmente il nigeriano Osimhen. Da valutare poi le condizioni di Anguissa, uscito zoppicante nel match di Coppa. Dal canto suo, l’allenatore rossoblù Thiago Motta, per la trasferta napoletana recupererà Barrow, che è però in ballottaggio con Orsolini. L’attaccante Arnautovic ha accusato un dolore alla schiena, tuttavia dovrebbe essere regolarmente in campo. Nel Napoli ci sono molti dubbi sul centrocampo, solo Lobotka e Zielinski, avranno una maglia da titolare ma c’è incertezza sul sostituto di Anguissa, qualora il camerunense desse forfait. In preallarme Tanguy Ndombele, in vantaggio sul ritrovato Diego Demme. In attacco Victor Osimhen si riprenderà il suo posto, quindi panchina per Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. Infine sulle due fasce laterali, intoccabile sulla sinistra il georgiano, a destra, agirà Politano. Dunque queste le probabili formazioni del Maradona:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Posch, Lucumì, Cambiaso; Medel, Schouten; Orsolini, Dominguez, Aebischer; Arnautovic. All.: Thiago Motta.

E’ l’ora dei numeri della sfida tra azzurri e rossoblù: Il Napoli ha affrontato il Bologna in 4 competizioni diverse per un totale di 146 partite, in cui ha conquistato 59 vittorie, 40 pareggi e 47 sconfitte, per un totale di 218 gol realizzati e 195 subiti. In terra campana sono 74 le partite disputate, per la precisione

65 gare in campionato e 9 in Coppa Italia con un bilancio nettamente a vantaggio dei padroni di casa, i quali hanno conseguito ben 38 successi e 23 pareggi, mentre sono soltanto 13 le sconfitte. Per la cronaca l’ultima vittoria del Bologna a Fuorigrotta risale al primo dicembre 2019, quando sulla panchina azzurra sedeva Carlo Ancelotti; i rossoblu si imposero per 1-2 con gol di Skov Olsen e Sansone. Per finire nello scorso campionato i partenopei si aggiudicarono la partita interna col punteggio di 3 a 0.