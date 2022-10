COPPE EUROPEE – Solo pari per le due romane, Fiorentina travolgente

Nel giovedì di Europa e Conference League, la Lazio e la Roma non vanno oltre il pari, rispettivamente, all’Olimpico, contro lo Sturm Graz per 2 a 2, e contro il Real Betis , per 1 a 1, in Spagna mentre la Fiorentina, al Franchi, in Conference travolge il Ludogorets per 5 a 1. In Europa League, girone F, gruppo dei biancocelesti, la classifica è singolare: tutte e quattro le squadre sono appaiate a quota 5 punti per cui regna l’incertezza. Porte spalancate verso il passaggio del turno invece per la compagine viola, nella terza competizione continentale.