LA PARTITA – Napoli-Bologna 3-2, gli azzurri vincono a Fuorigrotta

Il Napoli batte il Bologna al Maradona 3-2. Nel primo tempo apre le marcature Zirkzee, risponde il Napoli con Juan Jesus. Nella ripresa secondo gol degli azzurri con Lozano, ma il Bologna risponde con Barrow. Gli azzurri trovano il gol vittoria con Osimhen.

PRIMO TEMPO

Al 19’ azzurri vicini al vantaggio con Raspadori che viene servito da Kvaratskhelia, e prova la conclusione, il pallone termina di poco fuori. Al 23’ ci prova Mario Rui che si invola in area e prova il tiro, pallone di poco alto. Al 35’ conclusione di Raspadori con il sinistro da fuori area, ma ci arriva Skorupski. Al 40’ passa in vantaggio il Bologna con Zirkzee. Al 44’ arriva il pareggio del Napoli con Juan Jesus, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo approfitta di una deviazione e spedisce il pallone in rete. Al 45’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 49’ passa in vantaggio il Napoli con Lozano su una deviazione di Osimhen. Poco dopo risponde il Bologna con Barrow con un tiro dalla distanza. Al 69’ torna in vantaggio il Napoli con Osimhen, che viene servito da Kvaratskhelia e a tu per tu con il portiere va a segno. Al 90’ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero e al 94’ termina la gara.

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Minjae, Jesus, Mario Rui (31′ st Olivera), Ndombele (26′ st Elmas), Lobotka (37′ st Demme), Zielinski, Politano (1′ st Lozano), Raspadori (1′ st Osimhen), Kvaratskhelia. A disposizione: Marfetta, Sirigu, Gaetano, Demme, Elmas, Osimhen, Lozano, Olivera, Simeone, Zerbin, Zedadka, Ostigard e Zanoli. All.: Spalletti.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch (32′ st Lykogiannis), Bonifazi, Lucumi, Cambiaso (44′ st De Silvestri); Ferguson, Medel (26′ st Moro); Aebischer (32′ st Sansone), Dominguez, Barrow; Zirkzee. A disposizione: Bardi, Raffaelli, Sosa, Soumaoro, Moro, Orsolini, Sansone, Raimondo, Soriano, Lykogiannis e De Silvestri. All.: Thiago Motta

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria

Reti: 41′ pt Zirkzee (B), 45′ pt Juan Jesus (N), 4′ st Lozano (N), 6′ st Barrow (B), 24′ st Osimhen (N)

Ammoniti: Dominguez, Skorupski, Sansone e Lykogiannis (B); Recupero: 0′ pt, 4′ st

Mariano Potena