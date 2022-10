CHAMPIONS LEAGUE- Un mercoledì da leoni per Inter e Napoli, vittoriose a valanga sugli avversari

Una notte magica per le due italiane impegnate ieri, in Champions League per la penultima giornata della fase a gironi. I nerazzurri hanno, infatti, travolto, al Meazza, il Viktoria Plzen per 4 a0 , raggiungendo con un turno di anticipo la qualificazione agli ottavi della manifestazione continentale, grazie al secondo posto in classifica dietro al Bayern Monaco. Fuori invece il Barcellona che deve accontentarsi di scendere in Europa League. Anche il Napoli di Spalletti ha condotto a termine la missione, surclassando nuovamente il Glascow Rangers, al Maradona, per 3 a 0. Ora gli azzurri, nell’ultimo turno, a Liverpool, potrebbero permettersi il lusso di perdere con tre reti di scarto e confermare lo stesso il primato. Dunque, tre italiane su quattro, sono al turno successivo della Champions League che si svolgerà tra febbraio e marzo del 2023.