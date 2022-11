IL MARTEDI’ di CHAMPIONS delle italiane – Sconfitta indolore per Napoli e Inter

Malgrado il risultato negativo delle due compagini italiane impegnate nel martedì di Champions League, che sono state, entrambe sconfitte in trasferta per 2 a 0, rispettivamente dal Liverpool e dal Bayern Monaco, il calcio italiano festeggia gli azzurri ed i nerazzurri per il passaggio agli ottavi di finale della massima competizione continentale per club. I partenopei interrompono così la striscia di tredici successi consecutivi tra serie A e Coppa, subendo il primo k o della stagione, tuttavia mantengono il primo posto nel girone. Una battuta d’arresto indolore, neanche meritata in virtù dell’ottima prestazione messa in mostra all’Anfield Road. Inzaghi, invece, con la qualificazione già in tasca ha dato spazio a chi ha giocato meno, lanciando il giovanissimo Carbone classe 2005. Oggi tocca al Milan, in casa con il Salisburgo, staccare il biglietto per la fase successiva. Agli uomini di Pioli basterà anche solo pareggiare con gli austriaci. Lunedì prossimo i sorteggi per gli accoppiamenti degli ottavi che si disputeranno a metà febbraio del 2023.