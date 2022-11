Napoli, rubata l’automobile di Kvaratskhelia. I ladri entrati nel suo parco

Disavventura per il nuovo beniamino dei tifosi del Napoli, il calciatore georgiano Khvicha Kvaratskhelia, 21 anni, che questa notte ha subito il furto della sua automobile, una Mini. Stando a quanto si apprende, i ladri sono entrati nel parco in cui vive il calciatore, a Cuma, Pozzuoli, nella provincia partenopea: dalle prime informazioni, Khvicha era in casa al momento del furto, ma se n’è accorto soltanto successivamente. Il calciatore georgiano ha denunciato regolarmente il furto alle forze dell’ordine, che indagano sull’accaduto.

Fanpage.it