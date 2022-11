ANTICIPO SERIE A ,13esima giornata – Udinese fermata in casa, dal Lecce sull’1-1

Nell’anticipo di ieri sera, relativo alla tredicesima giornata di serie A, il Lecce ha fermato, sull’1 a 1, i bianconeri dell’Udinese, alla Dacia Arena di Udine. I salentini, andati in vantaggio con Colombo, al minuto 33 e dopo aver colpito due legni, sono stati raggiunti da Beto nella ripresa. Success, il mediano di mister Baroni, è stato il migliore in campo, non a caso ha fornito l’assist del pari. Oggi altri quattro anticipi, match clou del sabato, alle 18, Atalanta – Napoli, preceduto nel pomeriggio dalle gare Salernitana – Cremonese e Empoli – Sassuolo. Infine in serata in campo Milan e Spezia.