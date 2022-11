Infortunio Kvaratskhelia – Lo staff medico azzurro tenta di recuperarlo per l’Empoli

Ieri sera è arrivato il comunicato della SSCN che annunciava la mancata convocazione del talento georgiano per la super sfida contro l‘Atalanta, a causa di una lombalgia acuta. Kvaratskhelia accusava il dolore già da un paio di giorni, per via di uno scontro con un giocatore del Liverpool. La sua assenza a Bergamo è stata decisa per motivi precauzionali, infatti sarebbe stato pericoloso farlo giocare con questo risentimento muscolare. Quando sarà recuperato il calciatore? E’ la domanda che ogni tifoso azzurro, oggi si pone. Lo staff medico del club partenopeo ha dichiarato che farà di tutto per rimetterlo in sesto per la prossima gara interna con l’Empoli, in programma martedì sera a Fuorigrotta. Almeno si spera.