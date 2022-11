QUATAR 2022 – Francia, un top player salta il Mondiale?

La nazionale francese deve fare i conti con l’infortunio di Benzina: il centravanti del Real Madrid, è tornato ad allenarsi insieme ai compagni nella giornata di oggi ma non ha completato la seduta per un problema fisico. In attesa degli esami strumentali, secondo la stampa transalpina, il rischio che l’infortunio sia importante è concreto. A quel punto Benzema salterebbe Qatar 2022. E sarebbe una perdita enorme per Deschamps che ha già perso per strada Nkunku e prim’ancora Kimpembe.