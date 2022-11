Qatar-Ecuador 0-2: doppietta di Valencia

Nella partita inaugurale dei Mondiali di calcio maschili l’Ecuador ha battuto 2-0 il Qatar, la nazionale ospitante. In una partita ampiamente controllata dall’Ecuador, i gol sono stati segnati nel primo tempo, entrambi dall’attaccante Enner Valencia. Il Qatar — unica esordiente a questi Mondiali — non ha fatto una buona impressione: non è mai riuscito a reagire allo svantaggio e ha terminato la partita senza nemmeno un tiro in porta, a dimostrazione delle grandi difficoltà avute nell’impostazione del gioco.

Grazie alla vittoria nella partita di esordio, l’Ecuador va momentaneamente in testa al Gruppo A in attesa di Senegal-Olanda, in programma lunedì pomeriggio. Qui il calendario delle partite della prima settimana.

