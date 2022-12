Castel Volturno – Lorenzo Insigne fa visita agli ex compagni di squadra e riabbraccia Spalletti

Visita, a sorpresa, ieri mattina al Centro tecnico di Castel Volturno, nel giorno del raduno azzurro, dopo le vacanze per la sosta Mondiale. A riabbracciare gli ex compagni di squadra ed il tecnico toscano è stato l’ex capitano di mille battaglie, Lorenzo Insigne. Il calciatore, oggi in forza al Toronto, in vacanza, ha sentito la nostalgia di Napoli e del Konami Center e ha voluto tornare nel suo habitat naturale dove ha vissuto per tantissimi anni. La mattinata del talento di Frattamaggiore è trascorsa allegramente tra tanti sorrisi e racconti, l’ex azzurro ha dialogato serenamente con la squadra ed anche con mister Spalletti, il quale è stato contento di rivederlo. Nessun rammarico e nessuno rimpianto per Insigne dopo la separazione, infatti il rapporto con la società ed il gruppo è rimasto inalterato, del resto lui è sempre un tifoso accanito del Napoli e il fatto che la sua ex squadra stia disputando una grande stagione ai vertici della classifica della serie A non può che farlo felice.