Napoli – In Turchia, Spalletti porterà cinque giovanissimi della squadra Primavera

Tutto pronto per la partenza alla volta della Turchia, dove il Napoli svolgerà la preparazione in vista della ripresa delle ostilità prevista per il 4 di gennaio a Milano, sponda nerazzurra. Ad Antalya, gli azzurri, oltre agli allenamenti, disputeranno pure due amichevoli che serviranno come banco di prova per testare le condizioni fisiche e mentali dei calciatori di Spalletti. Per ovviare alle assenze dei giocatori impegnati in Qatar, il tecnico toscano porterà cinque giovanissimi della squadra Primavera. ossia Barba, Hysaj, Marchesano, Spavone e Russo. Il Napoli si fermerà nella splendida località turca circa due settimane, quindi è possibile che raggiungeranno i compagni quei calciatori che saranno eliminati, dal Mondiale, tipo Lozano che, con il suo Messico, è stato estromesso dalla competizione. Il messicano, tuttavia, avrà diritto a 8/9 giorni di riposo. Occorrerà aspettare , invece, venerdì per conoscere il cammino di Anguissa, Olivera e Kim.