Qatar 2022 – Anche la Germania e il Belgio fuori dal Mondiale, passano Marocco, Australia, Giappone e Spagna

Si sono disputati ieri quattro match della terza giornata dei gironi eliminatori E ed F del Mondiale in corso in Qatar. Questi i risultati: Giappone – Spagna 2-1, Costarica – Germania 2-4, Croazia- Belgio 0-0, Canada -Marocco 1-2. Dunque sono fuori dal Mondiale la Germania, malgrado la vittoria, il Belgio che non riesco a capire come sia in testa al ranking Fifa, non avendo mai vinto nulla, e la Danimarca, tre big che, alla vigilia, erano date favorite per il passaggio agli ottavi, ottavi, viceversa conquistati, a sorpresa, dal Marocco, dall’Australia e dal Giappone. Poco ci è mancato che pure la Spagna fosse eliminata, infatti gli iberici hanno guadagnato il turno successivo solo grazie alla migliore differenza reti, rispetto ai tedeschi. Oggi le ultime quattro gare della prima fase; in campo la Corea del Sud contro il Portogallo, il Ghana con l’Uruguay, la Serbia contro la Svizzera ed infine il già qualificato Brasile con con il Camerun. Da domani si riparte con le prime due partite ad eliminazione diretta, di scena Olanda – Usa e Argentina – Australia.