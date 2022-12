Gli interventi di Antonio Di Gennaro, Emanuele Calaiò e Francesco Marolda a Radio Crc

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonio Di Gennaro, ex calciatore

“Il Marocco può arrivare ovunque perchè adesso c’è entusiasmo. Certo, affronterà il Portogallo che ieri ha fatto la miglior per partita del Mondiale, ma a questo punto tutto può succedere. Corre tanto il Marocco, ha gamba ed esperienza ed è la vera sorpresa. Il Portogallo però ieri mi ha impressionato e non vedo l’ora di vedere la gara tra Portogallo e Marocco.

Italia? Dopo gli Europei non siamo stati brillanti, ma nel calcio i rigori pesano. Quel rigore di Jorginho poteva cambiare tante cose, ma non siamo qui a colpevolizzare uno o l’altro. Peccato, perchè il gruppo c’era, ma di certo si poteva fare meglio della Svizzera. Si fa più fatica ad arrivare alle competizioni che poi a giocarle proprio”.

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto è intervenuto Emanuele Calaiò, ex calciatore

“Spalletti avrà a disposizione al più presto i 5 nazionali mentre e questo mini percorso servirà al tecnico per trovare nuove soluzioni tattiche. Mentalmente il Napoli sta meglio di tutte le altre perchè è sempre la testa che fa girare le gambe. C’è fiducia, autostima e spero riprenda lì dove ha finito. Non credo che le altre possano impensierire il Napoli, se intoppo ci sarà, perchè è il Napoli a fermarsi.

Noi assistito a diversi allenamenti del Napoli e la serenità è ciò che più mi ha impressionato. Si respira fame di vittoria ed infatti non solo vince il Napoli, ma convince. E’ stato bravo Spalletti a costruite tecnicamente il Napoli in campo, ma anche nello spogliatoio.

Osimhen è già migliorato. Certo, si possono limare altri dettagli tecnici, qualche giocata spalle alla porta e può migliorare anche sul fuorigioco. Ma, in zona gol è migliorato, è diventato più cinico.

Palermo in Serie A? Sarebbe il massimo rivedere il Palermo in A e il Napoli scudettato. Il Palermo viene da una rifondazione e non ci si aspettava neanche che l’anno scorso vincesse il campionato. Si è ritrovato con entusiasmo in serie B, deve fare ancora tanto, ma il percorso è buono e mi auguro che al più presto torni a giocare contro il Napoli in serie A”.

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Francesco Marolda, giornalista

“Se pensiamo che il 4 gennaio ricomincia un campionato nuovo allora tutto è possibile, ma non è così perchè alla ripresa il Napoli avrà 8 punti di vantaggio e potrà permettersi anche un passo falso, le altre no. Pensavo che la sosta potesse danneggiare il Napoli, ma adesso non lo penso più perchè nelle ultime uscite il Napoli l’ho visto un pò affaticato. La sosta servirà anche a Spalletti per lavorare sulla fase difensiva e sui singoli perchè di errori ne sono stati fatti.

Mi auguro che stasera giocherà Kvaratskhelia dal primi minuto, ma non conosco bene le sue condizioni fisiche. Gli occhi saranno puntati si Osimhen perchè il Napoli alla ripresa ripartirà proprio dal nigeriano.

L’Inter è una squadra solida, c’è poco da fidarsi ed è l’antagonista del Napoli per lo scudetto. Il punto debole dell’Inter probabilmente sta in panchina. La Juve è molto distante, non so se può dire la sua. Della vicenda Juve, penso che nessuno possa essere felice anche chi sportivamente è in contrapposizione. Non bisogna essere felici perchè la Juve è un nome importante per il movimento calcio italiano, ma se ha sbagliato deve pagare.

Chi torna dal Mondiale ha bisogno di riposare perchè puoi non pagarlo nell’immediato, ma alla lunga la stanchezza la senti. E, alla luce di ciò, dico che il Napoli che avrà a disposizione i nazionali, è avvantaggiato”.