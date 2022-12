NAPOLI – Gli azzurri, alle 18,45 tornano in campo, in Turchia, per l’amichevole con l’Antalyaspor

Dopo 25 giorni di inattività, nel tardo pomeriggio odierno, gli azzurri tornano in campo, ad Antalya, in Turchia, per disputare la prima delle quattro amichevoli in programma prima della ripresa della stagione agonistica. La gara contro l’Antalyaspor, formazione locale guidata dall’ex tecnico del Borussia Dortmund, Nuri Sahin avrà inizio alle ore18,45 e sarà visibile sulle piattaforme Dazn e Sky. Sull’emittente Dazn, la diretta del match è gratuita per i soli abbonati, mentre su Sky è a pagamento al costo di € 9,99. Nella compagine turca ci sono ottimi giocatori come, per esempio, l’’ex Bayer Leverkusen Omer Toprak, l’ex centrocampista della Sampdoria Fernando e l’ex attaccante rossonero Luiz Adriano. Per quanto riguarda la possibile formazione che Spalletti manderà in campo, tornerà al suo posto il georgiano Kvaratskhelia,, fermo da più di un mese, mentre sarà ancora assente Rrahmani e naturalmente i cinque calciatori che sono appena rientrati dal Mondiale. In difesa possibile innesto del giovane primavera Daniel Hysaj, cugino di Elmas. Raspadori e Simeone sono ansiosi di ritagliarsi uno spazio in questa gara che non vede punti in palio, ma Osimhen resta intoccabile. Vediamo i probabili schieramenti delle due antagoniste:

ANTALYASPOR (4-2-3-1): Alperen Uysal; Bunyamin Balci, Luyindama, Omer Toprak, Guray; Fernando, Ufuk Akyol; Ghacha, Nakajima, Larsson; Luiz Adriano. Allenatore: Nuri Sahin.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (Zanoli), Ostigard, Hysaj (Di Lorenzo), Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.