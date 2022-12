QATAR 2022 – Croazia e Argentina le prime due semifinaliste del Mondiale

I primi due quarti di finale di Qatar 2022, disputati ieri, hanno promosso la Croazia e l’Argentina in semifinale. Entrambe le formazioni, hanno sconfitto ai calci di rigore, rispettivamente il Brasile e l’Olanda. Dunque altre due big escono dalla competizione tra la delusione dei propri tifosi, in particolare quelli carioca che hanno addirittura pianto. Del resto i neroverdi erano i papabili al titolo in questa manifestazione qatariota, che quest’oggi vedrà di fonte, nelle altre due partite dei quarti, nel pomeriggio, il Marocco contro il Portogallo ed in serata l‘Inghilterra contro la Francia campione del mondo uscente. Ovviamente una delle due dovrà dire addio al Qatar. I pronostici vedono come probabili favoriti i lusitani di Cristiano Ronaldo e i transalpini di Mbappé, ma nel calcio, come si evince da questa kermesse, nulla è scontato.