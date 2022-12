Mercato – Bargiggia: “Il Napoli non farà alcuna operazione nella sessione invernale”

Da quanto si apprende dalle voci di corridoio inerenti al prossimo calciomercato di gennaio, il club di De Laurentiis resterà fermo; la conferma arriva dal giornalista di Mediaset, esperto di mercato Paolo Bargiggia il quale, nel corso di una trasmissione su 7Gold, ha annunciato che Giuntoli, in questa sessione invernale non farà alcuna operazione, né in entrata e né in uscita. Ecco nel dettaglio le dichiarazioni del giornalista:

“ La società azzurra, nel mercato di gennaio, non farà nulla. L’italo-tedesco Diego Demme resterà a Napoli. Si era parlato di un interessamento della Salernitana, ma l’affare sembra sfumato. Il club granata voleva il giocatore in prestito gratuito ma De Laurentiis ha replicato che il centrocampista ex Lipsia si cedeva solo con la formula del prestito oneroso a un milione di euro vincolando il riscatto successivo a quattro, cinque milioni. Cifre che il presidente Jervolino non è intenzionato a spendere. “