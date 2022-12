Napoli – Domani si riprenderà la preparazione, al Konami Center, di Castel Volturno

Dopo i due giorni di riposo concessi da Spalletti, il Napoli, domani, riprenderà la preparazione in quel di Castel Volturno, in vista del match amichevole di sabato sera al Maradona, contro gli spagnoli del Villarreal, terzo test di questa sosta Mondiale, dopo le due gare giocate e vinte in Turchia. Al Konami Center dovremmo rivedere all’opera i rientranti dalla competizione qatariota Anguissa, Olivera e Lozano, i primi ad essere eliminati con le loro nazionali. Invece gli altri due, Zielinski e Kim Minjae, che sono usciti dopo, dovrebbero tornare in gruppo fra il 19 e il 20 di dicembre. Questi ultimi lavoreranno, tuttavia, in disparte. Dunque, a breve, la rosa ritornerà al completo e tutti saranno disponibili, per la partita clou della sedicesima giornata di campionato, contro l’Inter, al Meazza, il giorno 4 gennaio. Si spera anche nel totale recupero del centrale difensivo Rrahmani.