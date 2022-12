Cannavaro su Modena-Benevento: “Dobbiamo fare punti. Non mi piace sentire dire che il campionato è lungo”

Nella conferenza pre-gara, il tecnico del Benevento, Fabio Cannavaro, ha analizzato la sfida che il Benevento giocherà domani allo stadio “Braglia“contro il Modena di Tesser.

Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Con la scomparsa di Mihajlovic abbiamo perso un guerriero. L’ ho apprezzato da compagno e allenatore. Anche se era straniero è sicuramente una grossa perdita per il nostro calcio.

Paleari è in ripresa ma domani valutiamo ma non credo ci saranno problemi. Questa squadra può migliorare ancora tanto. Soprattutto nelle difficoltà dobbiamo essere più veloci e dinamici per venire fuori da alcune pressioni.

I risultati danno la tranquillità per lavorare bene. Anche oggi abbiamo delle emergenze da fronteggiare, ma si può crescere ancora tanto. Veseli si sta allenando con continuità e ieri mi ha confermato che per 60 minuti riesce a correre. Per Ciano il rientro doveva essere la prossima settimana ma ho deciso di portarlo a Modena. La Gumina non so se rischiarlo ma è convocato. Leverbe è ancora un passo indietro, la speranza è quella di recuperarlo la prossima settimana.

I ragazzi riescono a leggere qualsiasi schema tattico. Dobbiamo cercare di iniziare ad avere delle certezze e mantenere una buona identità. È normale che un tecnico debba fare delle scelte. Avremo da fronteggiare l’ assenza di Koutsoupias per squalifica. Domani dovremo essere lucidi e capire che non sarà una gara facile.

Il Modena ti lascia giocare ma appena commetti un errore ti punisce.

Kubica ha caratteristiche importanti e può giocare anche sulla trequarti. Si adatta davanti alla difesa e come trequartista. Molto bravo in area di rigore. È giovane e deve ancora acquisire il ritmo del nostro campionato. Per me è importante la disponibilità che la squadra mi dà.

Acampora può giocare in posizione più avanzata. Abbiamo calciatori che si adattano e ci permettono di trovare soluzioni diverse. L’ aspetto importante è quello mentale. Quando si sbaglia un rigore non dimentichiamo che dall’altro lato c’è anche il portiere. Dobbiamo trovare continuità nella prestazione. Io guardo le squadre che sono dietro. Dobbiamo saper soffrire.

Simy non gioca da tanto tempo e si allena da grande professionista. Va gestito per non correre l’ errore di farlo uscire per infortunio. Forte sta bene. Per un attaccante è importante fare gol. Al di là di chi va in campo bisogna essere equilibrati. Capellini sta facendo anche un lavoro di potenziamento muscolare. Quando viene chiamato in causa ha risposto sempre presente.

Dobbiamo essere più cattivi negli ultimi 20 metri. Il lancio lungo o la costruzione dal basso sono situazioni di gioco che devono portarti ad una soluzione finale. Il momento del Modena non è facile e noi ci siamo passati. In queste situazioni si deve dare qualcosa in più. Conosco il valore della mia squadra, abituata a stare in altre posizioni, ma in questo momento dobbiamo ragionare in maniera diversa. Bisogna fare punti. Sentire dire che il campionato è lungo è qualcosa che non mi piace.

Masciangelo è un ragazzo serio che lavora tanto. Io parlo con tutti perché avrò bisogno dell’ apporto dell’ intera squadra. Per me è fondamentale l’ allenamento. Non vado per simpatie e non guardo le statistiche. Ci siamo allenati per delle situazioni che dovranno servire nel corso della partita.

Durante la sosta andremo in ritiro, ma non è assolutamente punitivo”.