Napoli – La tifoseria azzurra incorona Giuntoli come proprio Messi

La tifoseria azzurra, più che entusiasta della campagna acquisti praticata in estate dal direttore sportivo del Napoli, dopo aver saputo che, con largo anticipo, il club partenopeo ha virtualmente chiuso con la Sampdoria lo scambio di difensori Bereszynskynsky c- Zanoli, ha scelto di incoronare Cristiano Giuntoli come proprio Messi. Ecco alcuni messaggi, sui social, da parte dei tifosi napoletani sul direttore:

“A Giuntoli andrebbe fatta una statua per come sta lavorando a Napoli”. “Giuntoli è il nostro Messi! “Bel colpo, calciatore esperto e funzionale, Bravo Giuntoli”

Per la cronaca, l’esterno polacco, compagno di nazionale di Zielinsky, si trasferirà all’ombra del Vesuvio in prestito con diritto di riscatto, mentre a Genova arriverà Alessandro Zanoli in prestito secco fino a giugno 2023. La trattativa tra i due club è stata in sostanza definita ma ne verrà dato l’annuncio nel corso dei prossimi giorni. Nella trattativa rientra anche il portiere Nikita Contini che ritornerà alla base già a gennaio e non a giugno come era stato stabilito in precedenza.