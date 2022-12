Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis esprime il suo cordoglio per la morte di Mario Sconcerti: la notizia della morte di Mario Sconcerti lascia attoniti. Mario era stato uno dei primi giornalisti sportivi che ho conosciuto. Spesso non eravamo d’accordo su argomenti anche importanti, ma il confronto era sempre di alto livello. Una vera perdita per il giornalismo italiano