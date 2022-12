Giornalismo italiano in lutto, scomparso Mario Sconcerti

Un’altra triste notizia è giunta alla nostra redazione; E’ scomparso all’età di 74 anni il noto giornalista Mario Sconcerti, spesso, ospite in tante trasmissioni sportive su emittenti napoletane. Il mondo del giornalismo piomba nel più totale sconforto, Sconcerti era stato ricoverato qualche giorno fa per semplici accertamenti di routine, ma evidentemente le cose si sono complicate all’improvviso ed è stata annunciata sul sito dell’Agi, la sua dipartita. La storica firma del Corriere della sera, si è spento a Roma e viene ricordato anche come direttore del quotidiano Il Secolo XIX ed il Corriere dello Sport-Stadio. Inoltre è stato pure direttore generale della Fiorentina. Addio Mario!