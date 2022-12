Napoli – Lille – Figuraccia della squadra di Spalletti, al Maradona, contro i francesi, nettamente superiori

Nuova debacle, in amichevole, dopo quella con il Villarreal: umiliante 1 a 4 contro i francesi del Lille guidato da una vedcchia conoscenza del calcio italiano, quale Fonseca, ieri sera al Maradona che fa preoccupare la tifoseria. Gli azzurri di Spalletti non sono ancora nella migliore condizione fisica e mentale, al punto di rinunciare quasi a giocare come sanno fare. Nessun stimolo a vincere, rispetto agli ospiti, scesi in campo con tutt’altro piglio e forma. In rete pure l’ex Ounas, mentre per il Napoli, rete della bandiera del solito Raspadori, entrato in corso gara, nella ripresa, nella girandola delle sostituzioni. Assenti Demme, Rrahmani e Sirigu e con i nazionali reduci dai Mondiali ancora indisponibili, l’allenatore azzurro ha iniziato l’amichevole con il solito 4-3-3, con Elmas mezzala e Osimhen punta centrale tra Politano e Kvaratskhelia) ma la squadra è apparsa spaesata, facendo tanta fatica a tenere testa ad un avversario più tecnico e più in palla fisicamente. Nel finale, con i cambi di Spalletti, scuro in volto, il Napoli è passato al 4-2-3-1 e nel recupero Raspadori. ha salvato la faccia con la rete dell’1 a 4. Che dire, abbiamo visto un bruttissimo Napoli che non riconosciamo, malgrado le attenuanti delle assenze importanti e del risultato che non contava nulla. Riusciranno gli azzurri, in questi giorni che li separano dalla ripresa del Campionato a ritrovare la forma, la mentalità e la grinta sfoggiata nella prima parte di stagione? A gennaio l’ardua sentenza!